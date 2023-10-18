Губернатор Подмосковья рассказал об усилении контроля за газовой безопасностью

С 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионах будет осуществлять одна газораспределительная организация. В Подмосковье это – АО «Мособлгаз», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, новая мера позволит усилить контроль за газовой безопасностью и выстроить единую систему ценообразования услуг.

«Тепло, комфорт и уют в домах жителей Подмосковья – это то, о чем мы постоянно заботимся. Но, если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь - безопасность, исправность и надежность оборудования и всех систем. Чтобы максимально защитить жителей МКД, мы приняли решение передать контроль за состоянием газового оборудования единому оператору – компании «Мособлгаз», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в настоящее время обслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах занимаются несколько сотен компаний. Однако нередко организации или их отдельно взятые сотрудники подходят к вопросу проверок формально, работают «для галочки».

«В Подмосковье свыше 2 млн квартир с газовым оборудованием. До наступления зимы планируется проверить каждую и перезаключить соглашения. В МКД договорами занимаются управляющие компании. В частных домовладениях соглашения, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действительны до окончания их срока. А новые договоры можно будет подписывать только уже с компанией «Мособлгаз», — сказал Воробьев.

Техобслуживание будет производиться раз в год. О начале работ жителей заблаговременно проинформируют. За 20 дней до начала работ сотрудники управляющих компаний разместят соответствующие объявления на информационных щитах. В день проведения техобслуживания жителям необходимо обеспечить доступ в квартиру специалистам газовой службы.

Специалисты АО «Мособлгаз» будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике. Эти меры приняты для защиты от мошенников.