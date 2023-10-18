Суд Москвы признал банкротом российскую дочку Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российское дочернее подразделение Google, передает РИА Новости.

По информации корреспондента, суд принял решение открыть в компании конкурсное производство.

В ноябре прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд ввел в ООО «Гугл» по заявлению компании первую процедуру банкротства – наблюдение. В августе 2023-го после первого собрания кредиторов «Гугла» в реестр требований кредиторов внесли голосующие требования на сумму около 20,2 млрд рублей. Основным голосующим кредитором в реестре значится Федеральная налоговая служба РФ с требованиями на 19,6 млрд рублей.

По словам временного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, на октябрь 2023-го задолженность Google перед кредиторами в России составила около 53,6 млрд рублей.

Свои требования к Google заявили более 1 тыс. российских компаний. Преобладающее большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламных материалов.

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