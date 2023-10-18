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Комитет Думы запросил у ГП данные о релокантах, финансирующих ВСУ

Депутат Пискарев направил запросы для проверки релокантов на предмет помощи ВСУ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился к правоохранителям с просьбой проверить уехавших за границу актеров и предпринимателей по подозрению в дискредитации ВС России и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Приступил к исполнению поручения Государственной Думы», — написал законодатель.

Он уточнил, что направил обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и ФСБ РФ обращения с просьбой предоставить данные о релокантах и проверить высказывания некоторых публичных лиц.

Поручение запросить такую информацию Госдума дала комитету по инициативе замглавы комитета палаты по обороне Юрия Швыткина. Оно также подразумевает проверку в отношении некоторых публичных лиц. Среди них: российский бизнесмен Михаил Фридман, телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Александр Ревва и Александр Гудков.

Накануне в Госдуме РФ рассказали, как «паспорта демократии» ЕС помогут выявить предателей. Так Пискарев прокомментировал сообщения о планах Брюсселя выдавать релокантам специальные документы и визы.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ждет возвращающихся в страну релокантов.

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