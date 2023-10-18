В России пока не собираются отменять всероссийские проверочные работы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что пока вопрос об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР) не поднимался. Об этом пишет РИА Новости.

Тем не менее, он отметил, что в подходе к проведению проверочных работ могут быть изменения.

Ранее Музаев заявил, что в стране пока не планируется отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он добавил, что любые новые ограничения не станут «серьезной помехой» для ЕГЭ, а также допустил, что при проведении ВПР могут применять более масштабные меры, чем во время пандемии коронавируса.

В мае Музаев заявил, что делить предметы на сдачу ЕГЭ на уровни сложности необходимости нет. Он пояснил, что, например, математику разделили на базовый и профильный уровни для гуманитариев, поскольку этот экзамен является обязательным, но для остальных предметов таких планов и необходимости нет.

По его словам, пока нет перспектив того, что форма экзамена как-то изменится в ближайшие 10 лет.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что планируют снизить бумажную работу воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и вузов.