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В России пока не собираются отменять всероссийские проверочные работы

Глава Рособрнадзора: планов по отмене всероссийских проверочных работ пока нет

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что пока вопрос об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР) не поднимался. Об этом пишет РИА Новости.

Тем не менее, он отметил, что в подходе к проведению проверочных работ могут быть изменения.

Ранее Музаев заявил, что в стране пока не планируется отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он добавил, что любые новые ограничения не станут «серьезной помехой» для ЕГЭ, а также допустил, что при проведении ВПР могут применять более масштабные меры, чем во время пандемии коронавируса.

В мае Музаев заявил, что делить предметы на сдачу ЕГЭ на уровни сложности необходимости нет. Он пояснил, что, например, математику разделили на базовый и профильный уровни для гуманитариев, поскольку этот экзамен является обязательным, но для остальных предметов таких планов и необходимости нет.

По его словам, пока нет перспектив того, что форма экзамена как-то изменится в ближайшие 10 лет.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что планируют снизить бумажную работу воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и вузов.

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