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Россиянка отсудила 250 тысяч рублей за сломанные в театре ребра

В Петербурге женщина получит 250 тысяч рублей за сломанные в театре ребра

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Depositphotos

Пожилая жительница Петербурга упала в театре и отсудила 250 тысяч рублей за сломанные ребра. Об этом сообщает телеканал «78».

По данным телеканала, инцидент произошел в феврале. Петербурженка пришла в театр, оступилась и упала по пути к своему месту, когда в зале выключили свет.

После произошедшего в больнице 69-летней женщине диагностировали перелом ребер. Компенсировать затраты на лечение в театре отказались, и тогда петербурженка обратилась в прокуратуру.

В ведомстве решили, что в силу возраста пенсионерка не сможет самостоятельно защищать свои права, и подали иск в суд. В результате требования были удовлетворены в полном объеме, и теперь театр выплатит травмировавшейся петербурженке 250 тысяч рублей компенсации.

Ранее жительница Перми отсудила у аэропорта 300 тысяч рублей за перелом на скользком полу.

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