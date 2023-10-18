В Таиланде чиновник получил 52 года тюрьмы за использование служебного авто в личных целях

В Таиланде чиновника приговорили к 52 годам тюремного заключения за использование служебного автомобиля в личных целях, пишет The Thaiger.

Как пишут местные СМИ, директор департамента религиозного и культурного образования Рунграк Лукбуа был обвинен комиссией по борьбе с коррупцией в злоупотреблении правительственным транспортом в целях личной выгоды. Сообщается, что чиновник использовал автомобиль для поездок на работу и на поле для игры в гольф.

Суд приговорил Лукбуа к 105 годам тюрьмы, но благодаря чистосердечному признанию и помощи следствию срок заключения был сокращен до 52 лет. Председатель комиссии прокомментировал приговор и выразил надежду, что этот инцидент станет уроком и для других чиновников в стране, которые пользуются своим служебным положением ради личной выгоды.

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