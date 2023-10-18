Психолог рассказала о типах привязанностей и об их влиянии на отношения

В современной психологии выделяют четыре основных типа привязанностей, которые представляют собой психологическую модель, описывающую динамику долгосрочных и краткосрочных отношений между индивидами, — безопасный (надежный), избегающий, тревожный и тревожно-избегающий. Об этом в интервью RuNews24 рассказала психолог и преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова.

По ее словам, люди с безопасным типом привязанности могут осознанно воспринимать себя, свои чувства и потребности, а также выстраивать здоровые отношения на основе доверия к партнеру. Остальные типы имеют склонность к токсичным формам взаимоотношений.

«Например, тревожный тип привязанности с трудом воспринимает одиночество и губит свои отношения удушающей любовью и тотальным контролем поведения своего партнера. Тревожно-избегающий тип, напротив, будет прекрасно переносить одиночество, и «партнер-липучка» будет его серьезно раздражать, причем, сближаясь с партнером, он может «пугаться» нахлынувших чувств и инициировать расставание без видимых причин», — рассказала психолог.

Эксперт отметила, что на формирование типов привязанностей влияет модель отношений внутри семьи человека, где он рос и воспитывался. Особую роль в этом играет мать, потому что она является самым значимым человеком в жизни ребенка. При этом все типы привязанностей влияют на то, как человек будет выстраивать отношения во взрослой жизни, продолжила Шувалова.

«Очень часто, чтобы не отпускать партнера, например, партнер с тревожным типом привязанности начинает «газлайтить», то есть искажать реальность другого. Для здорового человека такие отношения губительны и надолго могут подорвать ментальное благополучие. Также вспышки ярости, агрессии за то, что не уделил достаточного количества внимания и теплоты, все возможные скандалы на этой почве — это вечные спутники отношений с тревожным типом привязанности. Холодный душ, когда ничто не предвещало беды или внезапное расставание, – частые ситуации партнерских отношений с людьми, с избегающим типом тревожности», — перечислила она.

Исследование ученых Института психологии Польской академии наук до этого показало, что люди с ярко выраженной тревожной привязанностью с большей вероятностью имеют повышенный уровень группового нарциссизма.

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