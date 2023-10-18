Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гражданина Швейцарии арестовали в Петербурге за демонстрацию нацистской символики

В Петербурге за демонстрацию нацистской символики арестовали швейцарца

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Дзержинский суд Петербурга арестовал гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, днем 7 октября Штадельманн нанес на стену в номере отеля «Пассаж» символ СС, а также продемонстрировал нацистское приветствие у стойки администратора. Свою вину иностранец признал лишь частично. По его словам, на стене он написал свои инициалы.

Суд квалифицировал действия Штадельманна как правонарушение, предусмотренное административной статьей о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Иностранцу назначили наказание в виде ареста сроком на трое суток.

Ранее в Брянске мужчину арестовали за марш нацистской Германии на звонке телефона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий