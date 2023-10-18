Гражданина Швейцарии арестовали в Петербурге за демонстрацию нацистской символики

Дзержинский суд Петербурга арестовал гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, днем 7 октября Штадельманн нанес на стену в номере отеля «Пассаж» символ СС, а также продемонстрировал нацистское приветствие у стойки администратора. Свою вину иностранец признал лишь частично. По его словам, на стене он написал свои инициалы.

Суд квалифицировал действия Штадельманна как правонарушение, предусмотренное административной статьей о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Иностранцу назначили наказание в виде ареста сроком на трое суток.

Ранее в Брянске мужчину арестовали за марш нацистской Германии на звонке телефона.