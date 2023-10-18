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На Украине по ошибке арестовали все акции двух операторов связи

Суд на Украине по ошибке арестовал все акции двух операторов связи

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украинский суд по ошибке арестовал все акции двух мобильных операторов, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым. После выявления ошибки решение суда было скорректировано, сообщает украинское издание «Лига.нет».

Шевченковский районный суд Киева изменил решение об аресте акций мобильных операторов «Киевстар» и lifecell. Теперь решение касается лишь долей, «контролируемых российскими олигархами».

В статье отмечается, что спустя несколько дней после первоначального решения суда выяснилось, что арестовать нужно было только доли, принадлежащие холдингу LetterOne, основанным Фридманом и его партнерами. Уточняется, что аресту подлежали 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% — «Киевстара».

Ранее сообщалось, что попавший под западные санкции бизнесмен Михаил Фридман оспорил в британском суде решение тратить деньги на содержание своего особняка в Лондоне.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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