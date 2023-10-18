Москвичка вернула в Wildberries свои старые ношеные ботинки

Жительница Москвы подменила заказанные на Wildberries ботинки за 8025 рублей. Вместо них она вернула в одном из пунктов выдачи столицы свою старую ношеную обувь. В результате на нее завели уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Сотрудники пункта выдачи заказов (ПВЗ) вызвали полицию. Владелец ПВЗ рассказал, что нарушительница ранее уже делала подмену заказа, после чего ее вычислили по камерам и ждали, когда она придет снова.

Для отвлечения внимания женщина также заказала крупногабаритный товар — печку, отметил владелец ПВЗ. При этом в коробку с заказанными ранее ботинками она положила свою старую пару обуви.

Полиция задержала женщину. По словам владельца ПВЗ, решается вопрос о возбуждении дела о мошенничестве.

Ранее школьник в Уфе украл вейпы и жижу на общую сумму около 10 тыс. рублей из пункта выдачи заказов Wildberries.

Напомним, на прошлой неделе также стало известно, что Wildberries решил отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard. Клиентам вернут дополнительно удержанные средства.