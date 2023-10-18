В Кузбассе оштрафовали и арестовали мужчину, который в полицейской форме обнимался с людьми

В Кемеровской области мужчина попытался поднять настроение горожанам объятиями и попал за решетку. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Житель Белово, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подходил прохожим и обнимал их. При этом он был одет в куртку сотрудника органов внутренних дел и фуражку.

У 23-летнего нарушителя общественного порядка забрали форменное обмундирование и доставили его самого в отдел полиции. Задержанный принес извинения и объяснил, что надел форму сотрудника правоохранительных органов, чтобы ходить по городу и поднимать настроение прохожим.

Действия мужчины приравняли к мелкому хулиганству, а кроме того, составили в его отношении протокол по административной статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных правоохранительных органов».

«Раскаиваюсь и больше не собираюсь действовать таким образом», — заявил арестованный в видео с извинениями.

В итоге в качестве наказания суд назначил ему сутки административного ареста и тысячу рублей штрафа.

Ранее в Москве двое жителей Ингушетии приставали к прохожим с объятиями и были задержаны.