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Россиянин пробрался в квартиру на втором этаже через окно и ограбил ее, напав на хозяйку

Рецидивист ограбил ее квартиру, проникнув в нее через окно и напав на хозяйку

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Depositphotos

В Южно-Сахалинске рецидивист ограбил квартиру местной жительницы на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Ограбление 59-летний ранее неоднократно судимый мужчина без постоянного места жительства совершил 24 июня. Ночью сахалинец находился в состоянии алкогольного опьянения и решил похитить что-либо ценное из квартиры, в которую зашла молодая девушка. Он увидел ее, когда находился в подъезде, и предположил, что она проживает одна.

Мужчина нашел на улице металлический прут, забрался с ним на козырек, а затем, стоя на нем, разбил окно и проник на кухню. Хозяйка квартиры, за которой перед этим следил грабитель, услышала шум, пошла на звук и столкнулась с злоумышленником. Тот, увидев девушку, толкнул ее на пол, а затем нашел в сумке пострадавшей мобильный телефон, банковскую карту, а также кобуру, в которой лежал пневматический пистолет. Общая сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.

Затем грабитель потребовал, чтобы потерпевшая открыла ему входную дверь, та выполнила его требования, и преступник скрылся с места преступления. После он уехал в город Долинск, где планировал скрываться от полицейских, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска.

За грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и украл одежду хозяина.

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