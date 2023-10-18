В Карелии мужчина лишился дома из-за мести родственника, устроившего пожар

В Карелии мужчина признался, что поджег дом своего родственника из чувства личной неприязни. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

12 октября в одной из деревень Пудожского района произошел крупный пожар. Местные жители вызвали экстренные службы и попытались потушить горящий дом до приезда пожарных, однако чужое имущество сгорело дотла.

Пострадавший владелец, которого в день пожара в деревне не было, предположил, что к поджогу может быть причастен его 27-летний родственник. С ним у мужчины сложились напряженные отношения. В ходе расследования эта версия подтвердилась.

На допросе подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что решил облить строение бензином и поджечь, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом фигурант, по его собственному признанию, тушил пожар вместе с другими жителями деревни и сам вызывал на место пожарных. При этом виновник возгорания пытался убедить очевидцев, что причиной пожара стала неисправная проводка.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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