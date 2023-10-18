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В Карелии мужчина лишился дома из-за мести родственника, устроившего пожар

Жителя Карелии подозревают в умышленном поджоге дома родственника

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Pixabay

В Карелии мужчина признался, что поджег дом своего родственника из чувства личной неприязни. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

12 октября в одной из деревень Пудожского района произошел крупный пожар. Местные жители вызвали экстренные службы и попытались потушить горящий дом до приезда пожарных, однако чужое имущество сгорело дотла.

Пострадавший владелец, которого в день пожара в деревне не было, предположил, что к поджогу может быть причастен его 27-летний родственник. С ним у мужчины сложились напряженные отношения. В ходе расследования эта версия подтвердилась.

На допросе подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что решил облить строение бензином и поджечь, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом фигурант, по его собственному признанию, тушил пожар вместе с другими жителями деревни и сам вызывал на место пожарных. При этом виновник возгорания пытался убедить очевидцев, что причиной пожара стала неисправная проводка.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее двое мужчин напали на восьмилетнего мальчика, чтобы отомстить его старшему брату.

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