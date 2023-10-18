В России вегетарианство для детей могут запретить на законодательном уровне

В России на законодательном уровне необходимо запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних детей, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Соответствующее предложение она направила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

У вегетарианцев наблюдается дефицит витаминов В12 и D, необходимых для формирования и нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, в том числе костного скелета, отметила Волынец. В группе риска при этом находятся дети раннего возраста и новорожденные.

Также детский омбудсмен подчеркнула, что детей, придерживающихся вегетарианства, наблюдается дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода, что в свою очередь грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Кроме того, среди последствий отказа от мяса в раннем возрасте Волынец назвала нарушения моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов.

«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», — говорится в обращении уполномоченной по правам ребенка в РТ.

Родителям сегодня не грозит никакого наказания за принуждение детей к сыроедению и вегетарианству, подчеркнула общественница, призвав запретить альтернативные формы питания в отношении детей на законодательном уровне.

Напомним, врачи считают, что детям можно придерживаться вегетарианской диеты, однако меню ребенка в этом случае нужно составлять грамотно, чтобы он получал из продуктов необходимые организму медленные углеводы, белок, кальций.

Стоматологи при этом предупреждают, что у вегетарианцев выше риск развития кариеса, чем у тех, кто употребляет продукты животного происхождения.