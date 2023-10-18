На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры

Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольной украинским властям части Херсонской области в результате взрывов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

«Повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в публикации.

До этого украинское издание Vesti.ua сообщало о взрывах в городе Днепр, а также в подконтрольном украинским властям городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

В ночь на 18 октября сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошло несколько мощных взрывов.

До этого взрывы произошли в украинском городе Хмельницкий.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.