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Осколки дрона повредили школу в российском регионе

Старовойт: школа в Курской области повреждена упавшими ночью осколками дрона

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что здание школы в населенном пункте Тим к востоку от Курска повреждено упавшими ночью осколками украинского беспилотника.

«Ночью на территорию Тимской школы им. Н.В. Черных упали обломки украинского беспилотного летательного аппарата. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна временно заклеены», — написал он.

Глава региона сообщил, что ремонтные работы в школе должны начаться в ближайшее время, занятия проходят в штатном режиме, в школе обучаются 477 детей. В результате инцидента никто не пострадал.

Роман Старовойт заявлял, что утром 18 октября российские военнослужащие сбили над регионом шесть беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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