В Днепре и Запорожье произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Днепр, а также в подконтрольном украинским властям городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua в своем Telegram-канале.

«Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье», — говорится в публикации.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена в 9:41 (совпадает с мск). Тревогу также объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, она звучит до сих пор.

В ночь на 18 октября сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошло несколько мощных взрывов.

До этого взрывы произошли в украинском городе Хмельницкий.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.