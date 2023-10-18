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Доктор Мясников рассказал о последствиях нехватки и избытка соли в организме

Доктор Мясников: человек должен в день потреблять не менее 3 граммов соли

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Переизбыток соли в организме человека грозит опасными заболеваниями, в том числе – гипертонией и болезнью почек. Однако нехватка соли не менее вредна, отметил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Нижний допустимый уровень потребления соли составляет 3 грамма в день, сообщил он в беседе с «Общественной службой новостей».

При отказе от продуктов с высоким содержанием соли следует соблюдать осторожность, так как низкое содержание натрия в организме грозит серьезными неврологическими последствиями, при которых могут наблюдаться судороги, потеря сознания, предупредил Мясников. Также, по его словам, уменьшение потребления натрия приводит к повышению гормонов ренина и альдостерона и грозит злокачественной гипертонией и другими серьезными проблемами.

«Иногда врачи наблюдают такое состояние у пациентов, которые выпивают большие объемы воды. Это называется «психогенной полидипсией»», — объяснил врач.

В среднем россияне потребляют 10-12 грамм NaCl при норме в 5-6 грамм, добавил Мясников. Так, порядка 80% соли жители получают из различных готовых продуктов: хлеба (в 100 гр хлеба — 1 грамм соли), колбасных изделий, выпечки, супов и другого.

Напомним, диетологи считают, что соль наравне с перцем входит в число самых опасных специй для пожилых людей. Так, из-за большого содержания соли людям с гипертонией и заболеваниями почек рекомендуют отказаться от квашеной капусты.

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