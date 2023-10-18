Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербурженка узнала, что иностранец около года насиловал ее дочь

Гражданина Киргизии заподозрили в изнасиловании петербургской школьницы

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге иностранца подозревают в длительном сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мать пострадавшей обратилась в полицию Петроградского района 17 октября. По словам женщины, ее дочь подверглась изнасилованию еще в конце 2021 года. Тогда ей было 13 лет.

Заявительница назвала данные мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 30-летний гражданин Киргизии. Он, как утверждает родительница, приехал в город ради работы и неоднократно надругался над ее ребенком в течение почти 10 месяцев.

В отношении мужчины собираются возбудить уголовное дело.

Ранее в Твери мужчину взяли под стражу по подозрению в изнасиловании родной сестры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий