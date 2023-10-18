Петербурженка узнала, что иностранец около года насиловал ее дочь

В Санкт-Петербурге иностранца подозревают в длительном сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мать пострадавшей обратилась в полицию Петроградского района 17 октября. По словам женщины, ее дочь подверглась изнасилованию еще в конце 2021 года. Тогда ей было 13 лет.

Заявительница назвала данные мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 30-летний гражданин Киргизии. Он, как утверждает родительница, приехал в город ради работы и неоднократно надругался над ее ребенком в течение почти 10 месяцев.

В отношении мужчины собираются возбудить уголовное дело.

Ранее в Твери мужчину взяли под стражу по подозрению в изнасиловании родной сестры.