Володин осудил идею разрешить отбывшим срок становиться учителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что считает ошибкой идею разрешить отбывшим срок за тяжкие преступления гражданам становиться учителями.

Володин отметил, что этот законопроект был в приоритетном порядке рассмотрен членами Совета Государственной Думы до пленарного заседания.

«По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией», — пишет Володин.

Он добавил, что надеется на самостоятельный отзыв предложения депутатами, чтобы не приходилось отклонять эту инициативу — проект противоречит статьям 331 и 351 Трудового кодекса России.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что есть отдельные случаи, в которых бывшим осужденным с погашенной судимостью можно разрешить работать преподавателями или тренерами с детьми

В Минпросвещения ранее заявили, что российские школы по-разному укомплектованы кадрами в зависимости от региона, но в целом по стране дефицита учителей нет.