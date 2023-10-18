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Российскому военкору нарисовали две пентаграммы с головой свиньи у двери квартиры

112: военкору Трушнину нарисовали две пентаграммы со свиной головой у двери

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Телеграм-канал «112»

Неизвестные нарисовали военкору «Известий» Валентину Трушнину две пентаграммы со свиной головой у двери квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, неизвестные также отправляли Трушнину сообщения с угрозами. С украинских номеров военкору присылали оскорбления и личные данные самого сотрудника «Известий» и членов его семьи.

Сейчас Трушнин находится в командировке на территории Израиля, отмечает 112. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и занимаются поисками злоумышленника.

До этого полиция задержала украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста информационного агентства News Front. Военкор в результате произошедшего получил ранение.

Ранее экс-главе таможни ЛНР передали телефон со взрывным устройством.

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