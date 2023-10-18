«Подумали, что это дед с внучкой»: мужчина приставал к школьнице на остановке в Перми

В Перми мужчина пил водку на остановке и приставал к девочке при свидетелях. Об этом сообщает Aif.ru.

14 октября на конечной остановке «Садовый» неизвестный пытался домогаться 12-летней школьницы.

«Сначала мы не обратили на эту пару внимания, подумали, что это дед с внучкой. Потом заметили, что девчонку всю трясет, в глазах слезы, он хватал ее за руки. Предлагал ей идти куда-то. Подошли спросили, она ответила, что не знает его», — пояснили очевидцы.

В итоге пострадавшую посадили на автобус, при этом подозрительный мужчина остро отреагировал на вмешательство свидетелей инцидента.

«Этот тип на все замечания матерился. Сидел и прямо на остановке пил водку из бутылки. Вызвали полицию, но, к сожалению, не дождались и уехали», — заключили горожане.

В городском УМВД заявили, что занимаются выяснением произошедшего после подачи заявления 15 октября в дежурную часть Мотовилихинского района.

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