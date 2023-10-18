В секторе Газа заявили об истечении возможности лечения раненых

Представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что возможности для лечения раненых в анклаве закончатся через несколько часов. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

Как указал представитель минздрава, поток пострадавших превысил возможности медицинских бригад и машин скорой помощи.

«Через несколько часов мы объявим об исчерпании оставшихся возможностей для лечения», — сказал аль-Кудра, добавив, что большое количество людей все еще ждет операций, которые проводятся на земле и в коридорах, а в некоторых случаях без анестезии.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации в ближневосточном регионе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.