Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов

В России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Елена Эсауленко на всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Новый сезон — старые проблемы» в Великом Новгороде. Как пишет РИА Новости, речь идет о сезонных вирусах, а также вирусах гриппа и COVID-19.

«У нас сформировалась новая вирусная реальность», — предупредила Эсауленко. По ее словам, российские медики выстраивают новую тактику лечения пациентов. Сложность в лечении, по словам завкафедрой в том, что симптомы всех трех заболеваний очень похожие, из-за этого могут возникать проблемы с диагностированием.

Эсауленко добавила, что необходимо также учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. После этого специалист заверила, что российские врачи полностью готовы к сезону.

Имеются клинические рекомендации, постоянно совершенствуются возможности диагностики, а также появляются новые лекарства, резюмировала специалист. Она добавила, что коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Он переносится легче, но стал более заразным, особенно новые штаммы «эрис» и «пирола».

Ранее исследователи из Лондонского университета королевы Марии обнаружили новую форму ОРВИ — затяжную. Ранее о ней не было известно. Некоторые из наиболее распространенных симптомов затяжной простуды включают кашель, боли в животе и диарею.

Ранее была создана вакцина, которая поможет искоренить малярию.