В ХАМАС выдвинули новое условие для освобождения заложников

Член политического руководства палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук пообещал освободить гражданских заложников в ответ на прекращение обстрелов Газы. С таким заявлением он выступил в интервью для Al-Jazeera.

«Если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», — подчеркнул он.

По словам Абу-Марзука, вывоз заложников невозможен в условиях обстрелов сектора.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в Газе произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.