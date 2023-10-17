В Белгородской области системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при помощи системы противовоздушной обороны в регионе сбит беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил Гладков.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская армия за 13 октября обстреляла регион около 120 раз. Он отмечал, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов.

2 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины вели обстрел Брянской области со стороны Украины на протяжении получаса. Уточнялось, что под обстрел попало село Случевск Погарского района, находящееся в 1,1 км от украинской границы.

В конце сентября Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли город Шебекино из танка. По его словам, в Шебекинском округе по городу выпущено три минометных и шесть танковых снарядов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.