Прыжок россиянина в батутном центре закончился уголовным делом

В Саратовской области молодой человек попал в больницу после того, как прыгнул в яму, наполненную поролоном. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Балаково. Юноша пришел в батутный центр, где оплатил сеанс.

«При этом сотрудником батутного центра молодому человеку не были разъяснены правила техники безопасности», — сообщается в публикации.

В результате 18-летний россиянин прыгнул в яму с поролоном вниз головой, после чего он получил несколько опасных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изъяли у сотрудников центра нужные документы. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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