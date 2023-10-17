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Прыжок россиянина в батутном центре закончился уголовным делом

В Саратовской области юноша тяжело травмировался после прыжка в батутном центре

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СУ СК России по Саратовской области' class="item-image" >
Телеграм-канал СУ СК России по Саратовской области

В Саратовской области молодой человек попал в больницу после того, как прыгнул в яму, наполненную поролоном. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Балаково. Юноша пришел в батутный центр, где оплатил сеанс.

«При этом сотрудником батутного центра молодому человеку не были разъяснены правила техники безопасности», — сообщается в публикации.

В результате 18-летний россиянин прыгнул в яму с поролоном вниз головой, после чего он получил несколько опасных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изъяли у сотрудников центра нужные документы. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее на Урале суд обязал парк развлечений выплатить полмиллиона мальчику с переломом позвоночника.

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