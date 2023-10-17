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Россиянам рассказали, как правильно составить долговую расписку

ОСН: долговая расписка должна содержать паспортные данные обеих сторон

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Freepik.com

Нередки случаи, когда деньги в долг просит хороший знакомый или друг. Эксперты советуют в обязательном порядке брать с должника расписку. Как ее грамотно составить, выяснила Общественная служба новостей.

Документ должен содержать паспортные данные кредитора и должника, включая адрес регистрации и телефон. Также в расписке необходимо указать сумму цифрами и прописью. Кроме того, должны быть прописаны назначение предоставляемых средств и срок погашения займа. Если установлена процентная ставка, она также должна быть обозначена.

Эксперты подчеркивают, что все эти пункты позволят быть увереннее в том, что долг будет возвращен. Кроме того, грамотная расписка даст возможность истребовать свои денежные средства у должника в судебном порядке.

Психологи при этом советуют напоминать должнику о возврате денежных средств, не боясь испортить отношений, поскольку вредит им именно тот, кто себя нечестно ведет, а не та сторона, что пытается вернуть честно заработанные средства.

Юрист Юлия Холодионова до этого отмечала, что если расписка предусматривает конкретный срок возврата займа, то можно сразу обращаться в суд, если деньги не возвращают. По ее словам, если будет получен судебный приказ — его можно сразу направить в банк должника для списания денег с банковского счета либо передать приставам для принудительного взыскания.

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