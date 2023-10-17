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Белый редкий олень попал на камеру женщины

Goodnewsnetwork: британка сфотографировала редкого белого оленя

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Студентка из Англии сфотографировала редкого белого оленя, когда была на рыбалке с отцом, пишет Goodnewsnetwork.

Как рассказала 19-летняя Эша Патель, олень вышел из леса вместе с двумя собратьями, которые имели традиционный коричневый оттенок шерсти. Кроме того, животное-альбинос не испугалось людей и подошло поближе к британке.

«Это было красиво и мило», — рассказала Эша, сделавшая несколько фото.

Позже студентка прочитала, что шанс встретить белого оленя составляет примерно 1 к 30 тысячам. Теперь Патель шутит, что поймала удачу за хвост и планирует купить лотерейный билет.

Британка добавила, что намеренно не сообщает, где именно произошла ее встреча с необычным оленем, чтобы не подвергать животное опасности.

Ранее в Париже девушка выбежала на подиум с плакатом против жестокости к животным и сорвала модный показ.

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