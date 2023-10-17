Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белгородские власти будут давать 150 тысяч рублей на похороны погибших из-за обстрелов

Белгородские власти выделят по 150 тысяч рублей на похороны погибших из-за СВО

close
100%
Depositphotos

Белгородские власти будут выплачивать по 150 тысяч рублей на похороны жителей города, погибших в результате «событий, связанных с проведением специальной военной операции». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Отмечается, что родственникам или другим лицам, которые взяли на себя организацию погребения необходимо будет предоставить муниципальной соцзащите документы, подтверждающие прописку погибшего в городе и связь его смерти с событиями на Украине.

Ранее сообщалось, что в связи с продолжающимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многие организации в приграничном городе Шебекино в Белгородской области находятся на грани закрытия или под угрозой консервации. Часть предпринимателей рассказали, что не могут восстановить работу своих организаций, так как деньги, выделенные властями на восстановление после обстрелов, еще не дошли до адресатов.

14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за 13 октября обстреляли Белгородскую область около 120 раз.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий