Белгородские власти будут давать 150 тысяч рублей на похороны погибших из-за обстрелов

Белгородские власти будут выплачивать по 150 тысяч рублей на похороны жителей города, погибших в результате «событий, связанных с проведением специальной военной операции». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Отмечается, что родственникам или другим лицам, которые взяли на себя организацию погребения необходимо будет предоставить муниципальной соцзащите документы, подтверждающие прописку погибшего в городе и связь его смерти с событиями на Украине.

Ранее сообщалось, что в связи с продолжающимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многие организации в приграничном городе Шебекино в Белгородской области находятся на грани закрытия или под угрозой консервации. Часть предпринимателей рассказали, что не могут восстановить работу своих организаций, так как деньги, выделенные властями на восстановление после обстрелов, еще не дошли до адресатов.

14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за 13 октября обстреляли Белгородскую область около 120 раз.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области.