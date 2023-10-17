Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвич выселил пенсионерку из квартиры в подъезд вместе с котом

В Москве племянник выселил 93-летнюю родственницу в подъезд

close
100%
Freepik.com

В Москве пожилой женщине пришлось жить в подъезде из-за племянника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Марьино. По словам очевидцев, мужчина выселил 93-летнюю пенсионерку вместе с мебелью, одеждой и котом. Сам родственник заявил, что сделал это в соответствии с законом, так как женщина выписана из этого жилья.

На данный момент москвичка не может вернуться в свою квартиру. Жители подъезда помогают пенсионерке собрать деньги на адвокатов, которые помогут разрешить ситуацию. Сама москвичка временно проживает у соседей, которые помогают пенсионерке найти новую квартиру.

Ранее в Челябинске семью выселили из квартиры из-за 40 кошек внутри.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий