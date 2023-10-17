Москвич выселил пенсионерку из квартиры в подъезд вместе с котом

В Москве пожилой женщине пришлось жить в подъезде из-за племянника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Марьино. По словам очевидцев, мужчина выселил 93-летнюю пенсионерку вместе с мебелью, одеждой и котом. Сам родственник заявил, что сделал это в соответствии с законом, так как женщина выписана из этого жилья.

На данный момент москвичка не может вернуться в свою квартиру. Жители подъезда помогают пенсионерке собрать деньги на адвокатов, которые помогут разрешить ситуацию. Сама москвичка временно проживает у соседей, которые помогают пенсионерке найти новую квартиру.

Ранее в Челябинске семью выселили из квартиры из-за 40 кошек внутри.