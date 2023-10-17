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Эксперты рассказали, почему на лице появляются прыщи

ОСН: прыщи на лице появляются из-за избытка кожного сала

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Freepik.com

Основной причиной возникновения прыщей на лице является избыток кожного сала, которое закупоривает кожные поры. Об этом Общественная Служба Новостей узнала у экспертов.

При этом активность сальных желез может возникать по нескольким причинам. Так, на это могут влиять гормональные проблемы у мужчин и женщин, а также дисбаланс гормонов щитовидной железы. Кроме того, высыпания могут появляться из-за наследственных причин и стресса, когда в кровь выбрасывается гормон кортизол, активизирующий излишнюю выработку кожного сала. Это, в свою очередь, негативно влияет на иммунитет и гормональную систему организма.

Гнойные воспаления на лице могут появляться из-за нарушений в работе системы желудочно-кишечного тракта, например, из-за гастрита, дисбактериоза, застоя желчи. Среди других причин — прием некоторых лекарств, высокая влажность, косметические средства, выдавливание и длительное нахождение на солнце.

Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс до этого рассказала «Газете.Ru», что выдавливание прыщей и чрезмерно агрессивное очищение кожи — одни из главных ошибок при лечении акне.

Ранее дерматолог рассказала о факторах, которые провоцируют высыпания на ягодицах.

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