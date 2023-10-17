Пощечина школьника стала причиной для разбирательств МВД и прокуратуры

Конфликт двух одноклассников в Новосибирской области заинтересовал полицию. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел в поселке Кудряшовский. По словам матери пострадавшего школьника, одноклассник ударил его по щеке ладонью. После произошедшего родительница написала обращение в полицию. Затем на ситуацию обратили внимание в МВД и прокуратуре.

На данный момент оба ребенка хорошо общаются. Основная проблема заключается в отношениях родительниц, которые придают ситуации большое значение.

«Мамы мальчиков между собой ссорятся, а мальчики продолжают учиться в одном классе, общаться, и друг другу помогать», — поделился директор школы.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Они оценивают то, насколько хорошо в школе следят за детьми.

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