Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пощечина школьника стала причиной для разбирательств МВД и прокуратуры

Под Новосибирском мальчик дал пощечину школьнику и привлек внимание прокуратуры

close
100%
Pixabay

Конфликт двух одноклассников в Новосибирской области заинтересовал полицию. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел в поселке Кудряшовский. По словам матери пострадавшего школьника, одноклассник ударил его по щеке ладонью. После произошедшего родительница написала обращение в полицию. Затем на ситуацию обратили внимание в МВД и прокуратуре.

На данный момент оба ребенка хорошо общаются. Основная проблема заключается в отношениях родительниц, которые придают ситуации большое значение.

«Мамы мальчиков между собой ссорятся, а мальчики продолжают учиться в одном классе, общаться, и друг другу помогать», — поделился директор школы.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Они оценивают то, насколько хорошо в школе следят за детьми.

Ранее в Ярославле мужчина во время драки распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий