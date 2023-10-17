Названы самые привлекательные для фрилансеров российские города

Российские фрилансеры чаще всего для работы и жизни выбирают Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов со всех регионов России.

Выяснилось, что российскую столицу выбирают 47% фрилансеров, Петербург — 34%. Третью строчку занимает Сочи — лучшим городом для жизни и работы его считают 21% опрошенных.

Казань и Краснодар предпочитают по 14% респондентов. 13% проголосовали за Калининград. В десятку самых востребованных среди фрилансеров вошли Владивосток и Нижний Новгород (по 11%), а также Новосибирск (9%).

Основными критериями выбора города для проживания стали доступность интернета и наличие развитой сферы досуга. Кроме того, опрошенным важны развитая сеть общественного транспорта, доступность жилья и низкий уровень преступности. Тем кто предпочел Сочи и Краснодар необходим комфортный климат.

До этого «Работа.ру» и «СберНПФ» опубликовали результаты опроса, согласно которому, почти половина россиян (45%) хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость. Еще 25% граждан хотят перед выходом на заслуженный отдых построить дом или купить квартиру (24%), а также освоить новое хобби (22%).

Ранее сообщалось, что около половины россиян интересуются инвестициями.