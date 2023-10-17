В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга заявили, что в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что по информации Росгидрометцентра, начиная с 21:00 вторника до 9:00 среды, 18 октября, на территории города объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах местами ожидается гололедица, отметили в пресс-службе губернатора.

Городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП, а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.

До этого жителей столицы предупредили, что днем 17 октября прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Также синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о гололеде на текущей неделе. До воскресенья, 22 октября, стоит ждать ухудшения погодных условий в городе. При этом в начале следующей недели резкого потепления москвичам ожидать не стоит, добавил метеоспециалист. В четверг и пятницу порывы ветра достигнут скорости 15-17 м/с.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.