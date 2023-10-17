Россиянин на охоте получил от своего напарника пулю в голову

В Нагайбакском районе Челябинской области охотнику выстрелили в голову. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на пресс-службу регионального Следкома.

По данным агентства, стрелком оказался приятель пострадавшего. В день инцидента они вместе отправились на охоту, и мужчина нечаянно попал в товарища.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства произошедшего проверяются.

Раненого немедленно доставили в районную больницу. Врачи сделали все возможное для его спасения, но травма, полученная потерпевшим во время охоты, обернулась летальным исходом. Поэтому позже дело, возбужденное в отношении его напарника, будет переквалифицировано.

Ранее житель Ульяновска выстрелил в своего друга после охоты, когда убирал ружье в чехол.