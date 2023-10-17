В Петербурге неизвестный выстрелил в педагога из пневматики

В Санкт-Петербурге правоохранители ведут поиски злоумышленника, который выстрелил из пневматического оружия в педагога. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

Уточняется, что вечером 14 октября в полицию Приморского района обратилась 49-летняя пострадавшая. По словам женщины, в районе 20:15 возле дома 7 по Яхтенной улице неизвестный, подойдя к ней со спины, выстрелил из пневматики в правое бедро.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

16 октября посетитель петербургского бара отказался платить по счету и выстрелил в девушку-бартендера. Инцидент произошел в баре на улице Марата. Полицейские прибыли туда ранним утром и задержали буйного посетителя.

Выяснилось, что 23-летний официально не трудоустроенный житель Севастополя стал оскорблять работников заведения и выстрелил из аэрозольного пистолета в 35-летнюю сотрудницу, стоявшую за стойкой бара. Так он продемонстрировал свое нежелание расплачиваться за алкогольные напитки. Женщина, как уточняется, не пострадала.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на прохожих.