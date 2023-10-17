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Пьяная пенсионерка подожгла дом соседа, который поссорился с ее сыном

В Курганской области пьяная мать пыталась сжечь дом недруга сына

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Depositphotos

В Кетовском округе Курганской области пожилую женщину задержали за поджог дома соседа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел 15 октября в одном из сел Курганской области, загорелся частный дом. Возгорание быстро заметили и оперативно потушили, сельчане заявили, что это был поджог.

Как установили следователи, владелец дома поссорился с соседом, его мать, 66-летняя пенсионерка решила отомстить недругу сына. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина облила горючей жидкостью стену дома и подожгла, после чего скрылась.

Пенсионерку задержали, возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин дважды пытался сжечь военкомат.

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