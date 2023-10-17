Диетолог рассказал, какие правила помогут снизить холестерин

Правильное и сбалансированное питание является одним из важных параметров нормального уровня холестерина в организме человека. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, в первую очередь уровень холестерина повышается из-за переизбытка продуктов с насыщенными жирами, трансжирами и природными трансжирами в рационе. К ним относятся животные и молочные продукты. Кроме того, врач советует сократить потребление продуктов с быстрыми углеводами и сахара, а также сбросить лишний вес, если он есть.

Чтобы поддерживать уровень холестерина в норме, Кабанов порекомендовал потреблять больше клетчатки, которую можно получить из овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, а также добавить в рацион растительную белковую пищу.

Ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова до этого говорила, что причинами нарушения баланса холестерина и его фракций в крови часто становятся вредные привычки, неправильное питание и гиподинамия. По ее словам, чтобы этого избежать, важно скорректировать свой образ жизни.

Ранее кардиолог рассказал, как часто надо проверять уровень холестерина.