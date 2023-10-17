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Полицейские устроили погоню cо стрельбой и вернули украденную собаку хозяйке

New York Post: в США полицейские устроили погоню cо стрельбой и вернули собаку хозяйке

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FOX 31

В США полицейские устроили погоню со стрельбой и вернули украденную собаку хозяйке, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, полицейские в Колорадо преследовали автомобиль, в котором находились угонщики. Во время погони подозреваемые открыли огонь по патрульным — завязалась перестрелка, в ходе которой преступники не справились с управлением, попали в ДТП и были арестованы.

Очевидица событий Кэдди Рима заметила, что недалеко от машины преступников сидела собака, которая выглядела напуганной. Она отвезла животное к ветеринару, который отсканировал чип, а потом передала данные о хозяевах питомца в полицию.

Оказалось, пес по кличке Мейджор числился пропавшим с марта. Точнее, питомца украли.

«Хозяйка доверила человеку присматривать за Мейджором, а он украл его и заблокировал телефон», — рассказала Рима.

Позже выяснилось, что один из угонщиков оказался тем самым вором.

Сообщается, что животное передали хозяйке. Женщина была рада воссоединению с любимцем и не думала, что тот найдется при таких обстоятельствах.

Ранее подросток украл у соседей йоркширского терьера, чтобы удивить девушку.

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