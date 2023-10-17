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Во Франции снова эвакуировали Версальский дворец

Телеканал BFMTV: Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

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Depositphotos

Версальский дворец во Франции снова эвакуировали из-за подозрительного звонка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В публикации отметили, что в музей направили взрывотехников. Телеканал напомнил, что в прошлый раз эвакуацию по такой же причине объявляли в Версале три дня назад — 14 октября.

«По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация», — уточнили в сообщении на странице Версальского дворца в социальной сети X (ранее Twitter).

В стране сейчас действует максимальный уровень террористической угрозы после вооруженного нападения на людей в учебном заведении в коммуне Аррас.

В прошлый раз посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за сообщения о бомбе. До этого стало известно, что в Париже на день закрыли музей Лувр из-за угрозы взрыва. Экскурсантам, которые забронировали посещение на 14 октября, вернули деньги за билеты.

Ранее двоих граждан Белоруссии задержали после нападения на учителя во Франции.

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