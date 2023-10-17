Стало известно о росте стоимости лекарств из-за подорожания стеклотары

Рост стоимости стеклотары отразится на ценах на лекарства, но незначительно, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Цены изменятся на несколько процентов, а большинство производителей будут стараться перейти на пластиковые упаковки, рассказал он в интервью НСН.

Накануне сообщалось о возможном росте цен на медикаменты и детское питание из-за повышения стоимости стеклотары. Это в свою очередь связали с подорожанием логистики.

Производство пластиковой тары находится на высоком уровне, однако этот вариант подходит не для всех препаратов, подчеркнул Беспалов. Кроме того, перевод на другую тару будет сопровождаться административными барьерами, поэтому это займет немало времени.

«Опять же, речь идет о подорожании, а не о тотальном дефиците стекла, — подчеркнул эксперт отрасли. — Понятно, что какая-то часть производителей продолжит выпускать препараты в привычной форме. Цена скорректируется в сторону увеличения».

Для конечного пользователя препараты подорожают, но незначительно, подчеркнул Беспалов. ФАС, по его мнению, примет в этом участие как регулятор.

В Совфеде ранее заверили, что введение дополнительных акцизов на спирт не отразится на стоимости лекарств, так как производители будут получать субсидии.

Эксперты также предупреждали о росте цен на лекарственные препараты из-за удорожания импортного сырья.