Экс-священник Кураев сообщил, что покинет Россию «достаточно скоро»

Бывший протодиакон Андрей Кураев, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, заявил, что покинет Россию «достаточно скоро», но не на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ему нужно понять, сколько времени займет эмиграция.

«Ясно, что это достаточно скоро. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, еще прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели», — сказал Кураев.

Ранее Кураев, которого ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, сообщил об эмиграции в Чехию.

До этого Кураев в своем блоге сообщил, что патриарх Кирилл подписал указ о лишении его священного сана. В указе говорится, что два года назад епархиальный суд города Москвы принял решение об извержении Кураева из Священного сана, однако на соответствующий указ был наложен мораторий «с целью предоставить время для переосмысления своей позиции». В документе говорится, что Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния». В результате действие моратория прекращается, и, согласно решению суда, Кураев лишается священного сана.

Ранее Кураев сообщил, что лишен священного сана по указу патриарха Кирилла.