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Собаководам рассказали, чем опасна жвачка для питомца

Кинолог Голубев: жевательная резинка может серьезно навредить собаке

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Depositphotos

Жевательная резинка способна серьезно навредить питомцу, особенно, если в ее составе присутствует ксилит. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, из-за особенностей метаболизма собак даже небольшая доза этого вещества может вызвать резкое снижение уровня глюкозы и калия в крови, а также вызвать токсическое поражение печени.

«Зачастую питомцы из-за своего любопытства и любви к сладкому могут случайно проглотить жвачку. Помимо того, что в большом количестве это может вызвать непроходимость и другие проблемы с ЖКТ, жевательная резинка в составе которой есть ксилит, может стать причиной серьезных последствий и угрозы жизни питомца», — предупредил Голубев.

Если собака проглотила жвачку, продолжил эксперт, в первую очередь, нужно проверить ее состав на наличие ксилита. В случае, если он присутствует, следует немедленно обратиться к ветеринару, который сделает питомцу промывание желудка. При низком уровне глюкозы ее могут ввести внутривенно.

Если же ксилит в жевательной резинке отсутствует, важно внимательно следить за состоянием собаки, поскольку есть риск закупорки кишечника, добавил кинолог.

До этого Голубев рассказал, как распознать наличие головной боли у собаки. Животное, по его словам, может быть раздражительным, грустным или агрессивным, уходить от общения, отказываться от еды.

Ранее кинолог объяснил, можно ли давать собаке арбуз или дыню.

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