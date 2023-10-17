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В Твери мужчину взяли под стражу по подозрению в изнасиловании родной сестры

Россиянин с непогашенной судимостью арестован за изнасилование сестры

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Depositphotos

В Твери местный житель был заключен под стражу по подозрению в изнасиловании родной сестры. Об этом сообщили в пресс-службе Московского районного суда города.

По версии следствия, имеющий непогашенную судимость мужчина в состоянии алкогольного опьянения надругался над собственной родственницей. Его подозревают в изнасиловании пострадавшей и совершении в ее отношении насильственных действий сексуального характера.

Как уточняется, вину в содеянном предполагаемый насильник не признал. Расследование по делу продолжается, подозреваемый отправился за решетку. В следственном изоляторе он проведет следующие два месяца.

«Подозреваемый и его защитник в судебном заседании возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на непричастность к совершению инкриминируемых деяний», — говорится в судебных документах.

В итоге ходатайство следователя было удовлетворено.

Ранее школьница пошла на свидание в торговый центр и пострадала от изнасилования в примерочной.

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