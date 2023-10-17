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Врач дала советы, которые помогут облегчить состояние при кашле

Врач Киселевич: обильное питье поможет облегчить состояние при кашле

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Depositphotos

При появлении кашля важно сразу же обратиться к врачу для профессиональной консультации и лечения, однако есть несколько способов, которые могут помочь облегчить состояние самостоятельно. Об это Pravda.Ru рассказала врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.

Так, прежде всего врач советует регулярно проветривать и увлажнять воздух в квартире. Кроме того, важно пить много жидкости или рассасывать леденцы для снятия першения в горле. Желательно устранить все раздражающие факторы, которые могут усилить приступ кашля. К ним относятся краска, парфюм, табачный дым, сухой и теплый воздух, пыль и так далее.

Чтобы облегчить состояние, Киселевич также рекомендует делать дыхательную гимнастику, больше гулять на свежем воздухе и двигаться, если позволяет самочувствие.

Оториноларинголог Владимир Зайцев до этого говорил, что быстро вылечить кашель поможет правильно подобранный препарат. По его словам, лекарство назначается в зависимости от типа кашля — сухого или влажного. При этом специалист рекомендовал не подбирать лекарства самостоятельно, а посоветоваться с врачом.

Ранее врач назвала главные ошибки, которые люди допускают при простуде.

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