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В Иране произошло землетрясение

USGS: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на юге Ирана

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Soheil Faraji/ISNA/WANA/Reuters

На юге Ирана в провинции Хормозган произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом на сайте сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировали ранним утром в 5:10 по местному времени (8:10 по московскому). Очаг был на глубине 10 километров, а сам эпицентр подземных толчков был в 62,8 километра к северу от города Бендер-Аббас в провинции Хормозган, население которого составляет 352 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг был на глубине 187,4 километра, а эпицентр располагался в 65 километрах к северо-западу от города Адак в штате Аляска. Данные о разрушениях не поступали, угрозу цунами не объявили.

А 10 октября ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщало, что в акватории Авачинского залива засекли землетрясение магнитудой 4,6. Отмечалось, что оно произошло на глубине 79 километров в 32 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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