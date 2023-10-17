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Подростки спасли девочку от насильника в Петрозаводске

В Карелии подростки спасли школьницу от насильника

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Depositphotos

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела о домогательствах по отношению к несовершеннолетней, девочку спасли от насильника сверстники. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Карелия.

48-летний житель Петрозаводска обвиняется в попытке изнасилования школьницы. Инцидент произошел в июне 2023 года, мужчина приставал к 14-летней девочке на улице.

На помощь ребенку пришли проходившие мимо подростки, они отбили ее у насильника и сообщили о произошедшем в полицию. Злоумышленника удалось задержать, на время следствия его заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 15 лет колонии.

Ранее в Москве юноша изнасиловал 15-летнюю девушку, которую пригласил на свидание в ТЦ.

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