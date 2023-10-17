Пермскую студентку протащили по земле и попытались изнасиловать, угрожая расправой

В Перми неизвестный схватил за волосы студентку, протащил по земле и попытался изнасиловать, угрожая расправой. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «ЧП Пермь».

По словам пострадавшей 18-летней девушки, инцидент произошел возле дома на улице Декабристов. Неизвестный мужчина попросил у нее зажигалку, а затем схватил за волосы и протащил по земле около 15 метров. Студентка начала кричать, и злоумышленник схватил ее за горло, угрожая расправой. Мужчина также заявлял, что совершит в отношении нее действия сексуального характера.

«Мои конечности начали отказывать, и я не могла сопротивляться дальше. Мужчина спрашивал меня, хочу ли я жить около 10 раз, но я физически не могла пошевелить головой и произнести ни слова», — рассказала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены).

После этого мужчина расстегнул ремень и еще сильнее схватил пострадавшую за горло. Девушка около четырех раз чувствовала, что теряет сознание. Происходящее заметил житель дома, вышедший на балкон.

«<…> Нападавший на меня сказал ему, что я его жена и «что хочет — то и делает»; тогда мужчина с балкона крикнул еще что-то, так же непонятное мне, и мужчина встал с меня и убежал в направлении Подводников- Карпинского», — сообщила пострадавшая (орфография и пунктуация автора сохранены).

В результате девушка получила множественные ушибы и гематомы, а также потеряла около 20% волос на голове. Сейчас она не может глотать.

«Мужчина примерно 40 лет. Рост 170-175см. Крупного телосложения. Куртка темно-синяя болоневая. Черный свитер. Темно-синие джинсы. Обувь тёмная. (В описании одежды не даю точных показаний, т.к. не позволяет память). У мужчины борода светло-русого или рыжеватого цвета. Глаза красные», — описала студентка приметы напавшего (орфография и пунктуация автора сохранены).

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