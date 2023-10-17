ЦИК не увидел необходимости менять закон для регулирования ДЭГ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не видит необходимости менять федеральный закон для регулирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

«Мы <…> считаем, что федеральное законодательство в полной мере в рамках нынешних возможностей урегулировано», — отметил Булаев на круглом столе по вопросам применения ДЭГ.

По его словам, в дистанционном голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года смогут принять участие 49 млн избирателей в 30 регионах.

В сентябре глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах. По ее словам, электронное голосование на выборах президента будет применяться только в тех регионах, в которых есть соответствующий опыт. До этого она обратила внимание, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему.

До этого в Совете Федерации анонсировали подготовку поправок в закон о выборах президента.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.