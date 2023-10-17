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ЦИК не увидел необходимости менять закон для регулирования ДЭГ

Зампредседателя ЦИК Булаев: нет необходимости менять ФЗ для регулирования ДЭГ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не видит необходимости менять федеральный закон для регулирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

«Мы <…> считаем, что федеральное законодательство в полной мере в рамках нынешних возможностей урегулировано», — отметил Булаев на круглом столе по вопросам применения ДЭГ.

По его словам, в дистанционном голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года смогут принять участие 49 млн избирателей в 30 регионах.

В сентябре глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах. По ее словам, электронное голосование на выборах президента будет применяться только в тех регионах, в которых есть соответствующий опыт. До этого она обратила внимание, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему.

До этого в Совете Федерации анонсировали подготовку поправок в закон о выборах президента.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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